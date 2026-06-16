Губернатор Калифорнии Ньюсом обвинил Минюст США в политическом преследовании

В видеоролике, опубликованном в соцсетях, Ньюсом рассказал, что федеральные агенты в последние дни допрашивали его друзей, родственников и бывших сотрудников, «изучая тонны случайных документов». «Дональд Трамп нападает на меня не только из-за моих злобных твитов. Он нападает на меня, потому что я рассматриваю возможность баллотироваться в президенты», — заявил губернатор. Он добавил, что Белый дом пытается задеть его, преследуя его супругу Дженнифер Сибел Ньюсом — кинодокументалиста и основательницу правозащитной группы.