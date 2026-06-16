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Кондиционеры в автобусах, горячая вода и ремонт сетей — главные темы оперативного совещания у губернатора

15 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В частности, были заслушаны доклады о санитарном состоянии автобусов, выходящих на городские и межмуниципальные маршруты, ходе профилактического ремонта теплосетей.

15 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В частности, были заслушаны доклады о санитарном состоянии автобусов, выходящих на городские и межмуниципальные маршруты, ходе профилактического ремонта теплосетей.

Глава Ростова Александр Скрябин доложил, что на крупных остановочных пунктах и пересадочных узлах прошли проверки. Специалисты оценили санитарное состояние транспорта и работу систем кондиционирования. Всего обследовали более 200 единиц подвижного состава, выявлено три факта неработающих кондиционеров. К транспортным предприятиям-нарушителям применяются штрафы. Также проверили все жалобы жителей, поступившие на горячую линию.

«Люди не должны испытывать дискомфорт из-за жары. В нашем жарком южном климате работающие кондиционеры в автобусах должны быть обязательным требованием к предприятиям, которые осуществляют перевозку пассажиров», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор поручил держать ситуацию на контроле и продолжать проверки транспорта.

Кроме того, на совещании обсудили ход восстановительных работ на сетях тепло- и водоснабжения — ещё одну тему, которая волнует жителей Дона.

В Ростове-на-Дону без горячего водоснабжения сейчас 703 многоквартирных дома — в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах. Плановый срок восстановления горячего водоснабжения — 6 июля.

В связи с локальными дефектами, выявленных в ходе профилактических испытаний, горячей воды нет ещё в 120 многоквартирных домах. Коммунальные службы планируют восстановить горячее водоснабжение в этих домах 19 июня.

Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко доложил, что в Волгодонске с 1 июня проходят плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Планируемый срок завершения работ — 19 июня.

В поселке Зимовники была отключена вода в связи проведением ремонтных работ на трансформаторной подстанции. Спустя сутки, 8 июня, подача воды возобновлена. Однако при заполнении системы водоснабжения образовалось завоздушивание, в связи с чем имеются ограничения. Осуществляется подвоз воды населению. Выход на штатный режим ориентировочно 16 июня.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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