Кондиционеры в автобусах, горячая вода и ремонт сетей — главные темы оперативного совещания у губернатора

Глава Ростова Александр Скрябин доложил, что на крупных остановочных пунктах и пересадочных узлах прошли проверки. Специалисты оценили санитарное состояние транспорта и работу систем кондиционирования. Всего обследовали более 200 единиц подвижного состава, выявлено три факта неработающих кондиционеров. К транспортным предприятиям-нарушителям применяются штрафы. Также проверили все жалобы жителей, поступившие на горячую линию.