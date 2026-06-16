Politico: в ЕС опасаются, что Трамп сорвет стратегию давления на РФ

Европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может предпринять попытку вернуть себе контроль над переговорным процессом по Украине, отстранив Европу от участия в нем и нарушив их стратегию, направленную на оказание максимального давления на Россию. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.