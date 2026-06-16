Politico: в ЕС опасаются, что Трамп сорвет стратегию давления на РФ

«Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить (европейцев — ред.) в стороне и сорвать их стратегию по оказанию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины», — говорится в материале издания.
Как отмечает Politico, представитель администрации Трампа заявил, что президент США хотел бы урегулирования конфликта и сохраняет оптимизм в отношении возможности заключения мирного соглашения.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил готовность оказать влияние на европейских партнеров и Киев в контексте украинского урегулирования.