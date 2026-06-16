Япония присоединится к десантным учениям на филиппинском острове рядом с Тайванем

Тренировки пройдут на совместных ежегодных учениях «Камандаг» филиппинских и американских морпехов. Обычно на них приглашаются Япония и Южная Корея, а также другие страны в качестве наблюдателей. В этом году мероприятие, в котором примут участие более 2,2 тыс. человек, продлится до 1 июля.