В России оценили угрозу тяжелого подводного дрона Украины Sea Trident

Ераносян считает, что Россия располагает средствами для противодействия такой угрозе. Он указал на физические заграждения у портов и важных объектов, гидроакустические станции, патрулирование акваторий военными водолазами, а также возможность поражать беспилотники в местах хранения и подготовки до их спуска на воду.