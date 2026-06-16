В России оценили угрозу тяжелого подводного дрона Украины Sea Trident

Украина может использовать тяжелый подводный дрон Sea Trident для атак на портовую, прибрежную и военную инфраструктуру. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.
По заявленным характеристикам, Sea Trident способен автономно проходить под водой до 3,2 тыс. км и погружаться на глубину до 60 метров. Крейсерская скорость аппарата составляет около 6 узлов, или 11 км/ч. Боевая часть, как утверждается, может достигать 1 тыс. кг.
При этом Ераносян усомнился, что подводный дрон является самостоятельной украинской разработкой. По его мнению, подобные системы Киев получает при участии западных партнеров, поскольку для их создания требуются промышленная база, технологии, специалисты и сложные комплектующие.
Эксперт допустил, что Sea Trident могут попытаться применить против крупных стратегических объектов. Среди возможных целей он назвал морские терминалы, объекты нефтегазовой инфраструктуры, мосты, дамбы, ГЭС, а также крупные корабли и подлодки российского флота.
Ераносян считает, что Россия располагает средствами для противодействия такой угрозе. Он указал на физические заграждения у портов и важных объектов, гидроакустические станции, патрулирование акваторий военными водолазами, а также возможность поражать беспилотники в местах хранения и подготовки до их спуска на воду.
По словам эксперта, российская армия уже сталкивалась с западными беспилотными системами и адаптировалась к ним. Он выразил мнение, что угрозу Sea Trident также можно нейтрализовать на ранней стадии.
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