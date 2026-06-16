Стармер анонсировал новые санкции Британии в отношении России

11 мая Великобритания ввела «одни из самых жестких» санкций против России: в список тогда попали 85 физических и юридических лиц, в том числе 49 человек, сотрудничавших с Агентством социального проектирования (АСП). В британском правительстве заявили, что ограничения направлены «на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны». Под санкции также попали Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, известный как «Центр воина», а также министр по делам молодежи ЛНР Юлия Величко.