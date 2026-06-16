Стармер анонсировал новые санкции Британии в отношении России

Великобритания включит газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в новый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Лондон станет первым, кто введет ограничения в отношении судов, перевозящих российский СПГ, говорится в публикации.
Новые меры будут объявлены 16 июня на полях саммита G7 во французском Эвиане. Под ограничения также попадут так называемые теневой флот и финансовые сети, используемые для обхода западных санкций. Общее число подсанкционных судов и газовозов, которые Лондон связывает с Россией, превысит 600.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство таким образом «усиливает давление, перекрывая доходы» Москвы.
В мае власти Великобритании ввели три пакета санкций против России. 5 мая Лондон объявил о санкциях против 35 физлиц и организаций. Их активы в Британии оказались заморожены, а гражданам и организациям запрещено вести с ними дела и предоставлять услуги. Среди попавших под санкции были сотрудники программы «Алабуга Старт».
11 мая Великобритания ввела «одни из самых жестких» санкций против России: в список тогда попали 85 физических и юридических лиц, в том числе 49 человек, сотрудничавших с Агентством социального проектирования (АСП). В британском правительстве заявили, что ограничения направлены «на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны». Под санкции также попали Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, известный как «Центр воина», а также министр по делам молодежи ЛНР Юлия Величко.
В конце мая британское правительство объявило о расширении санкционного списка по России еще на 18 позиций. Новые рестрикции, в частности, были направлены против российской системы международных платежей А7 и ряда криптобирж.
Россия считает западные санкции незаконными.
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