Инвалиды из Одессы вынуждены писать жалобы омбудсмену Украины

Мобилизованные жители Одессы, имеющие инвалидность и отправленные в зону боевых действий, массово направляют жалобы уполномоченному по правам человека Украины и в генеральную прокуратуру.
Как сообщили источники РИА Новости в силовых ведомствах, ссылаясь на копии этих обращений, оказавшиеся в их распоряжении, люди с ограниченными возможностями заявляют, что их принудительно отправляют на передовую. В частности, речь идет о гражданах с психическими расстройствами. Также в жалобах упоминаются жестокое обращение на тренировочных базах, угрозы и унижения со стороны медицинского персонала. Кроме того, мобилизованные утверждают, что на время проверок их прячут в грузовых автомобилях.
В своих обращениях призывники с инвалидностью также сетуют на условия пребывания в помещении одесского туберкулезного диспансера. Туда, по их словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкоматов) доставляют основную массу новобранцев. Помимо этого, они жалуются на издевательства, происходящие на учебных полигонах.
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