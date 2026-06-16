Инвалиды из Одессы вынуждены писать жалобы омбудсмену Украины

Как сообщили источники РИА Новости в силовых ведомствах, ссылаясь на копии этих обращений, оказавшиеся в их распоряжении, люди с ограниченными возможностями заявляют, что их принудительно отправляют на передовую. В частности, речь идет о гражданах с психическими расстройствами. Также в жалобах упоминаются жестокое обращение на тренировочных базах, угрозы и унижения со стороны медицинского персонала. Кроме того, мобилизованные утверждают, что на время проверок их прячут в грузовых автомобилях.