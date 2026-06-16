В Уфе открылся V Медиайыйын СМИ Башкирии

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев. Он отметил, что в отрасли сегодня трудятся две с половиной тысячи человек — это сотрудники радио, телевидения, информационных агентств и газет. Все они, по его словам, работают на достижение одной общей цели: сделать жизнь жителей республики благополучной и своевременно снабжать их достоверной верифицированной информацией.