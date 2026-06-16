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В Уфе открылся V Медиайыйын СМИ Башкирии

Девиз мероприятия — «Всё для Победы!».

Источник: Башинформ

В уфимском конгресс-холле «Торатау» стартовал V Медиафорум СМИ Республики Башкортостан.

Здесь собрались около 300 представителей медиасферы — руководители и журналисты государственных и муниципальных СМИ, военкоры, эксперты в области информационной безопасности и новых медиа. В форуме примет участие Глава республики.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев. Он отметил, что в отрасли сегодня трудятся две с половиной тысячи человек — это сотрудники радио, телевидения, информационных агентств и газет. Все они, по его словам, работают на достижение одной общей цели: сделать жизнь жителей республики благополучной и своевременно снабжать их достоверной верифицированной информацией.

Максим Ульчев напомнил, что когда-то СМИ были монополистами в сфере информации, что создавало более комфортные условия работы. Однако сегодня медийная среда кардинально изменилась.

«Мы живём с вами в эпоху высокой конкуренции. Когда-то только мы были поставщиками, и только нас смотрели. Появился интернет, появились сайты, потом появились социальные сети, агрегаторы. Сегодня мы вступаем в эпоху технологий и уже вступили в эпоху искусственного интеллекта», — подчеркнул руководитель ведомства.

По его наблюдениям, сейчас наступает новый этап: аудитория возвращается к традиционным СМИ.

«Аудитория возвращается к нам за проверенной информацией, потому что количество информации, её конкуренция очень высоки. Мы уже остаёмся маяками правдивой информации, и это важно — нам быть источниками», — заявил Максим Ульчев.

Он также обратил внимание на необходимость профессионального развития: помимо традиционных навыков редакторов и журналистов, важно осваивать распространение информации на новых площадках.

«Нам важно помимо своих навыков главных редакторов и журналистов приобретать навыки распространения информации на новых и новых площадках», — сказал он, добавив, что именно этим темам будут посвящены встречи, секции Медиафорума, где коллеги смогут обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом.

Напомним, участников ждёт работа нескольких тематических площадок. На секции «Все для Победы!» обсудят работу журналистов в условиях специальной военной операции, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

На площадке по информбезопасности речь пойдёт о защите молодёжи от деструктивного влияния в интернете, противодействии экстремизму и современных информугрозах.

Отдельную секцию посвятят ИИ. Эксперты расскажут, как новые технологии уже помогают редакциям создавать контент, работать с информацией и взаимодействовать с аудиторией.

Прямые трансляции доступны в официальных сообществах Агентства печати и Союза журналистов РБ во «ВКонтакте».