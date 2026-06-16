Польша дала Зеленскому несколько дней на смену названия подразделения ВСУ УПА*

Польша обратилась к украинскому руководству с призывом изменить решение о присвоении воинской части названия «Имени героев УПА*». Лескевич подчеркнул, что у главы государства ещё остаётся время для того, чтобы подразделение получило другое наименование. При этом официальной реакции из Киева на претензии польской стороны пока не последовало.