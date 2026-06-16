Лукашенко ответил на угрозы Зеленского поговоркой «как поют, так и отпевают»

Господин Лукашенко назвал президента Украины «неопытным, не военным человеком». «Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”… Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — сказал президент Белоруссии в интервью каналу «Аль-Арабия» (цитата по «БелТА»).