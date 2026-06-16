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Лукашенко ответил на угрозы Зеленского поговоркой «как поют, так и отпевают»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом он заверил, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «надо быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом он заверил, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».

Господин Лукашенко назвал президента Украины «неопытным, не военным человеком». «Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”… Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — сказал президент Белоруссии в интервью каналу «Аль-Арабия» (цитата по «БелТА»).

Александр Лукашенко призвал господина Зеленского успокоиться и не провоцировать белорусов. Он утверждает, что в Белоруссии «очень много людей, которые хотят мира точно так, как он и украинцы».

В мае господин Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить отношения между странами. Он предложил провести встречу в любой точке Украины или Белоруссии. На этой неделе Александр Лукашенко сказал, что ему не нравится роль посредника в российско-украинских мирных переговорах. Однако он убежден, что странам нужно предпринять любые шаги для того, «чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения».

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