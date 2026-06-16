Япония обновила план защиты Токио от мегаземлетрясения

Всего новый план содержит 189 конкретных численных показателей — в четыре раза больше, чем стратегия 2015 года. Предыдущая программа ставила цель снизить смертность с 23 тыс. до 11,5 тыс. к 2025 году, однако задачу выполнить не удалось: прогнозируемый показатель погибших снизился лишь до 18 тыс. человек.