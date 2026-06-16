AD: Киев хотел купить просроченные ракеты перед пожаром в лавре

В материале издания отмечается: «Есть одна деталь, которая составляет фон этого дела и которую, кажется, никто ни в Киеве, ни в Брюсселе не хочет упоминать. Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тычий заявил, что Киев надеется получить перехватчики для ракет Patriot с “истекающим сроком годности”».