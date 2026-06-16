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AD: Киев хотел купить просроченные ракеты перед пожаром в лавре

15 июня издание L'Antidiplomatico (AD) сообщило, что незадолго до возгорания в Киево-Печерской лавре Украина планировала получить ракеты с истекшим сроком годности для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Источник: Reuters

В материале издания отмечается: «Есть одна деталь, которая составляет фон этого дела и которую, кажется, никто ни в Киеве, ни в Брюсселе не хочет упоминать. Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тычий заявил, что Киев надеется получить перехватчики для ракет Patriot с “истекающим сроком годности”».

Как указывается в публикации, Киево-Печерская лавра уже три года не имеет статуса монастыря. Монахи Украинской православной церкви (УПЦ), находящейся в каноническом единстве с Московским патриархатом, были насильственно выселены. На их место прибыли представители «инвентаризационной комиссии», которые вскрывали гробницы и разбрасывали останки, объясняя это необходимостью «изучения» реликвий.

Издание подчеркивает, что, несмотря на осквернение святыни киевскими властями, после пожара на место прибыл президент Украины Владимир Зеленский и заявил об «одном из величайших преступлений России против христианской культуры».

Минобороны РФ 15 июня сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ЗРК Patriot. Причиной некорректной работы системы могла стать поставка Западом ракет с истекшим сроком годности. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.