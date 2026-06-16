Британия снабдит Украину обогащенным ураном почти на $300 млн

Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских АЭС на сумму £210 млн (около $280 млн). Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в течение следующих двух лет при поддержке финансирования UK Export Finance на сумму £210 млн, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору атомных электростанций “Энергоатом”, — говорится в сообщении.
Соглашение было достигнуто между британским премьер-министром и президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе.
В Лондоне заявили, что сделка направлена на укрепление энергобезопасности Украины, поскольку атомная генерация обеспечивает более половины производства электроэнергии в стране. Реализация соглашения также поддержит британскую атомную отрасль и занятость в цепочке поставок Urenco, говорится в заявлении.
В 2024 году Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим. Срок его действия — десять лет.
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