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Британия снабдит Украину обогащенным ураном почти на $300 млн

Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских АЭС на сумму £210 млн (около $280 млн).

Источник: РБК

Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских АЭС на сумму £210 млн (около $280 млн). Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в течение следующих двух лет при поддержке финансирования UK Export Finance на сумму £210 млн, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору атомных электростанций “Энергоатом”, — говорится в сообщении.

Соглашение было достигнуто между британским премьер-министром и президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе.

В Лондоне заявили, что сделка направлена на укрепление энергобезопасности Украины, поскольку атомная генерация обеспечивает более половины производства электроэнергии в стране. Реализация соглашения также поддержит британскую атомную отрасль и занятость в цепочке поставок Urenco, говорится в заявлении.

В 2024 году Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим. Срок его действия — десять лет.

Россия осуждает любую помощь Украине.

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