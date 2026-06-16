WSJ узнал о попытке Нетаньяху поговорить с Трампом из-за сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает срочные попытки организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы урегулировать разногласия вокруг готовящегося соглашения о прекращении войны с Ираном, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сделка, подписание которой ожидается на этой неделе, вызвала тревогу в израильском руководстве — чиновники опасаются, что ослабление давления на Тегеран и риск разрыва с Вашингтоном на фоне войны с «Хезболлой» могут иметь серьезные последствия, говорится в публикации.
Напряжение усилилось после израильского ответного удара по Бейруту. Трамп раскритиковал действия ЦАХАЛ и потребовал прекратить удары по Ливану, которые противоречат достигнутому в начале июня соглашению о прекращении огня.
На пресс-конференции в понедельник Нетаньяху публично воздержался от критики сделки и заявил, что военные цели в Иране достигнуты: экономика разрушена, ядерная программа отброшена. «Люди спрашивают, чего мы достигли, и ответ таков: мы отодвинули непосредственную угрозу уничтожения», — сказал премьер.
Однако в частном порядке израильские чиновники, по данным WSJ, опасаются, что Трамп согласился на сделку, которая предоставит Тегерану финансовое облегчение и не потребует передачи накопленного обогащенного урана.
Нетаньяху вместе с этим все чаще подвергается критике внутри страны, пишет издание. Бывший посол Израиля в США Майкл Орен заявил WSJ, что, если Иран получит послабление санкций, он восстановит свои военные возможности, а удар по престижу Вашингтона будет «огромным, если не необратимым». Бывший замсоветника по нацбезопасности Израиля Чак Фрейлих, в свою очередь, отметил, что Нетаньяху конфликтует с Трампом из-за внутриполитического давления: «Он играет в чистую политику. Биби думает только о Биби. Конфликтовать с Трампом — последнее, что стоит делать Израилю».
Ранее портал Ynet со ссылкой на израильские источники писал, что Нетаньяху оповестил Трампа об отказе Израиля прекратить боевые действия в Ливане на фоне заключения 15 июня сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Как писала The New York Times, в Израиле считают, что соглашение «далеко от целей», которые страна ставила перед собой в начале конфликтов с Ираном. Кроме того, сейчас израильская сторона «остается в стороне от мирного урегулирования» и не принимает участия в переговорах.
Условие о полном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, входило в проект меморандума о взаимопонимании Ирана с США. Тегеран также предупреждал, что в случае новых израильских атак на Ливан последуют «более мощные и вызывающие раскаяние удары».
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