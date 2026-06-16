WSJ узнал о попытке Нетаньяху поговорить с Трампом из-за сделки с Ираном

Нетаньяху вместе с этим все чаще подвергается критике внутри страны, пишет издание. Бывший посол Израиля в США Майкл Орен заявил WSJ, что, если Иран получит послабление санкций, он восстановит свои военные возможности, а удар по престижу Вашингтона будет «огромным, если не необратимым». Бывший замсоветника по нацбезопасности Израиля Чак Фрейлих, в свою очередь, отметил, что Нетаньяху конфликтует с Трампом из-за внутриполитического давления: «Он играет в чистую политику. Биби думает только о Биби. Конфликтовать с Трампом — последнее, что стоит делать Израилю».