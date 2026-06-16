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БПЛА «Форпост-РЭ» и самолет УТС-800 впервые покажут на выставке в Минске

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Экспортная модификация разведывательного беспилотника «Форпост-РЭ», а также учебно-тренировочный самолет УТС-800 будут впервые представлены на выставке в Беларуси, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Источник: Sputnik.by

Там же будет показан макет регионального самолета «Освей» российско-белорусской разработки, который ранее уже демонстрировался в Минске.

Выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» стартует в Минске 17 июня.

Уральский завод покажет на ней три разработки, которые представит в виде макетов с использованием интерактивных материалов.

Как рассказали в пресс-службе, УТС-800 — учебно-тренировочный самолет с турбовинтовым двигателем. Это полностью российская разработка для подготовки курсантов, которая позволяет отрабатывать навыки пилотирования, действия в особых ситуациях и групповую слетанность.

«Форпост-РЭ» является комплексом с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Он предназначен для мониторинга, разведки и патрулирования в интересах силовых структур и государственных служб.

ЛМС-192 «Освей» — легкий многоцелевой самолет, совместный российско-белорусский проект с 558-м Авиаремонтным заводом. Создан для региональной и местной авиации, а также для нужд государственной авиации России и Беларуси.

Ранее в УЗГА отмечали, что «Форпост-РЭ» способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических и географических условий, в частности, при температурах от −40°С до +50°С.

Отмечалось, что беспилотник прошел модернизацию, которая позволила расширить номенклатуру его полезных нагрузок с сохранением летно-технических характеристик.

Выставка пройдет с 17 по 19 июня. Ее организаторы — Государственный секретариат Совбеза Беларуси, Управление делами президента Беларуси и национальный выставочный центр «БелЭкспо».

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