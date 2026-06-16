Польша отложила поставку истребителей МиГ-29 Украине

Польша передала Украине первую партию МиГ-29 в апреле 2023-го, всего в том году Киев получил от Варшавы 14 таких самолетов. Президент Польши Анджей Дуда не исключал передачу Киеву оставшихся польских МиГ-29, по мере того как те «будут вытесняться новыми самолетами». В апреле 2025 года МИД Польши подтвердил намерение передать Киеву МиГ-29, которые Польша снимает с вооружения.