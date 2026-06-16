Польша отложила поставку истребителей МиГ-29 Украине

Польша не передала Украине истребители МиГ-29, потому что Киев не выполнил договоренности о передаче Варшаве технологий в сфере беспилотников. Об этом заявил польский замминистра обороны Цезары Томчик, передает Wydarzenia.
По его словам, Варшава связывает поставку самолетов с получением доступа к украинским разработкам и опыту в области дронов. Переговоры продолжаются, и вопрос передачи МиГ-29 может быть решен по достижении окончательных договоренностей.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х Опытным конструкторским бюро им. Микояна. В современных модификациях способен развивать скорость до 2450 км/ч, дальность полета — до 2,1 тыс. км. Оснащен 30-мм авиационной пушкой, имеет боевую нагрузку 2180 кг.
Ранее польские власти заявляли, что готовы передать Украине оставшиеся МиГ-29, поскольку ВВС страны переходят на более современные самолеты FA-50, F-16 и F-35.
Польша передала Украине первую партию МиГ-29 в апреле 2023-го, всего в том году Киев получил от Варшавы 14 таких самолетов. Президент Польши Анджей Дуда не исключал передачу Киеву оставшихся польских МиГ-29, по мере того как те «будут вытесняться новыми самолетами». В апреле 2025 года МИД Польши подтвердил намерение передать Киеву МиГ-29, которые Польша снимает с вооружения.
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