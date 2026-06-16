На нефтебазе на Кубани потушили основной очаг горения после падения дрона

Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, возникший после падения обломков БПЛА, ликвидировали, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в «Максе».
«Основной очаг возгорания ликвидирован», — написал он.
По словам Харитонова, на месте продолжили работать пожарные и оперативные службы. Ранее из-за пожара была перекрыта дорога от станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.
Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района начался ночью после падения обломков беспилотника, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Погибших и пострадавших не было. К тушению привлекли 32 человека и семь единиц техники, трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрывали. В целях безопасности Росавиация также вводила ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Сочи.
На территории Полтавской нефтебазы в Усть-Лабинске 6 июня произошло возгорание после атаки БПЛА. Площадь пожара составляла 5 тыс. кв. м, из ближайших домов эвакуировали 60 человек, в зданиях выбило стекла. К тушению привлекали 167 человек и 54 единицы техники. 9 июня пожар на этой нефтебазе полностью потушили.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».