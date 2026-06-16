Евросоюз предложит на саммите G7 выделить Киеву еще €45 млрд помощи

Ранее Bloomberg сообщил, что европейские лидеры рассчитывают использовать саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация на фронте создает условия для переговоров, которые могут выйти за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Европейские страны также намерены добиться более активного участия в переговорном процессе.