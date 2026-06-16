Евросоюз предложит на саммите G7 выделить Киеву еще €45 млрд помощи

Евросоюз намерен обсудить на саммите G7 в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до €45 млрд помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видео трансляции опубликовано на ее странице в X.
«Наш кредит на €90 млрд покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь, на саммите», — сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК также сообщила, что первый транш, в размере €9 млрд, должен поступить Киеву до конца месяца. До этого Еврокомиссия оценивала потребности Украины на 2026−2027 годы в €135 млрд.
Ранее Bloomberg сообщил, что европейские лидеры рассчитывают использовать саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация на фронте создает условия для переговоров, которые могут выйти за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Европейские страны также намерены добиться более активного участия в переговорном процессе.
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