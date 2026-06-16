Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз предложит на саммите G7 выделить Киеву еще €45 млрд помощи

Евросоюз намерен обсудить на саммите G7 в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до €45 млрд помощи.

Источник: РБК

Евросоюз намерен обсудить на саммите G7 в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до €45 млрд помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видео трансляции опубликовано на ее странице в X.

«Наш кредит на €90 млрд покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь, на саммите», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также сообщила, что первый транш, в размере €9 млрд, должен поступить Киеву до конца месяца. До этого Еврокомиссия оценивала потребности Украины на 2026−2027 годы в €135 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил, что европейские лидеры рассчитывают использовать саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация на фронте создает условия для переговоров, которые могут выйти за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Европейские страны также намерены добиться более активного участия в переговорном процессе.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше