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Пожар начался на нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Пожар начался на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

Источник: РБК

Пожар начался на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

«Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 32 человека и семь единиц техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, после ударов БПЛА была временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Тем временем Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропортах Краснодара и Сочи в целях безопасности.

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