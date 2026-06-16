Пожар начался на нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Пожар начался на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.
«Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 32 человека и семь единиц техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, после ударов БПЛА была временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Тем временем Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропортах Краснодара и Сочи в целях безопасности.
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