«Ишханутюн» рассказал о выездном статусе экс-главы Армении Кочаряна

По данным издания, в Антикоррупционном комитете и Следственном комитете Армении заявили, что в отношении Кочаряна не установлено никаких ограничений, которые могли бы препятствовать его выезду из страны. Антикоррупционный суд также уточнил, что мера пресечения в отношении него не избиралась.