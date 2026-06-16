«Ишханутюн» рассказал о выездном статусе экс-главы Армении Кочаряна

Запрета на выезд из Армении в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна нет, сообщило издание «Ишханутюн» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, в Антикоррупционном комитете и Следственном комитете Армении заявили, что в отношении Кочаряна не установлено никаких ограничений, которые могли бы препятствовать его выезду из страны. Антикоррупционный суд также уточнил, что мера пресечения в отношении него не избиралась.
Ранее 5tv.am со ссылкой на офис Кочаряна сообщил, что власти Армении запретили ему выезд из страны. По данным представителей политика, он планировал трехдневный частный визит, однако поездка была сорвана. В заявлении отмечается, что ранее такие поездки не афишировались из-за их личного характера.
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