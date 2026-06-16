ЦРУ заявило о неготовности Ирана соблюдать ядерные обязательства

По их данным, глава разведки сообщил главе Белого дома и другим высокопоставленным членам команды президента, что оперативные сведения американских спецслужб вызывают серьезные сомнения в готовности Тегерана соблюдать обязательства по ядерной программе. Речь идет о тех условиях, которых Вашингтон добивается в рамках финального соглашения.
Он добавил, что на совещаниях перед объявлением об окончательном согласовании меморандума 14 июня Трамп и его команда обсуждали сведения от нескольких американских разведывательных агентств. Эти данные показали: иранские чиновники обсуждали сделку между собой совсем не так, как говорили посредникам и представителям США.
Источники отметили, что во время внутренних дискуссий вокруг меморандума о взаимопонимании с Ираном госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет выразили беспокойство и поставили под сомнение документ. Их скепсис не разделили вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — они выступили за принятие меморандума.
По информации Axios, Вэнс, Уиткофф и Кушнер планируют встретиться в пятницу со спикером иранского парламента Мохаммад-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи. Главная тема переговоров — дальнейшие шаги по выработке мирного соглашения. Эти шаги должны быть согласованы в рамках того самого меморандума.