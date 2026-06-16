Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики сообщили об исчезновении техников ВВС Украины в Сумской области

Военнослужащие вспомогательных подразделений военно-воздушных сил Украины продолжают числиться пропавшими без вести в Краснопольском районе Сумской области.

Военнослужащие вспомогательных подразделений военно-воздушных сил Украины продолжают числиться пропавшими без вести в Краснопольском районе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, речь идет в том числе о специалистах, которые ранее занимались обслуживанием украинской авиационной техники. Как утверждается, впоследствии их начали направлять в состав штурмовых групп.

Собеседник РИА Новости заявил, что подобная практика применяется не впервые. По его данным, ранее в штурмовые подразделения также переводили военнослужащих взводов охраны и мобильных групп противовоздушной обороны ВВС Украины.

Других подробностей о числе пропавших без вести, сроках их исчезновения и обстоятельствах произошедшего источник не привел.

Читайте также: Киев допустил встречу Путина с Зеленским на саммите G7 во Франции.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше