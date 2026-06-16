Силовики сообщили об исчезновении техников ВВС Украины в Сумской области

Военнослужащие вспомогательных подразделений военно-воздушных сил Украины продолжают числиться пропавшими без вести в Краснопольском районе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, речь идет в том числе о специалистах, которые ранее занимались обслуживанием украинской авиационной техники. Как утверждается, впоследствии их начали направлять в состав штурмовых групп.
Собеседник РИА Новости заявил, что подобная практика применяется не впервые. По его данным, ранее в штурмовые подразделения также переводили военнослужащих взводов охраны и мобильных групп противовоздушной обороны ВВС Украины.
Других подробностей о числе пропавших без вести, сроках их исчезновения и обстоятельствах произошедшего источник не привел.
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