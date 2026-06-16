Зеленский на фоне напряжённости с Польшей отправился на саммит G7 через Молдавию

Зеленский начал летать через Молдавию после скандала с Польшей из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя «героев УПА*». Зеленский подписал соответствующий указ 26 мая. Это вызвало резкую реакцию Польши. Премьер-министр Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в «жёсткий бизнес». А бывший премьер Лешек Миллер охарактеризовал действия политика как «плевок в лицо» польскому народу. У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини.