Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана

«Одна из ключевых частей договоренностей заключается в том, что (МАГАТЭ.— “Ъ”) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного (урана.— “Ъ”). Это то, что прописано в меморандуме о взаимопонимании очень четко», — сказал господин Вэнс в интервью NBC News.