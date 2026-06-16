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Волгоградцы вернулись к спокойной жизни после 8 часов беспилотной опасности

За ночь над территорией страны уничтожено 172 украинских дрона.

Минобороны России сообщает: за ночь над территорией страны уничтожено 172 украинских дрона. Они были нацелены на ряд регионов, в числе которых — Волгоградская область.

О беспилотной опасности жителей предупредили в 0:17, порекомендовав занять безопасное место и оставаться там до того, как будет объявлено о её отмене. Такое сообщение в мобильном приложении МЧС появилось в 8:18.

Неспокойную ночь пережили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне пассажиры рейса Москва — Волгоград застряли в Саратове из-за введённого в аэропорту Сталинград плана «Ковер».

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