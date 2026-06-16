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Мирный житель пострадал при целенаправленном ударе БПЛА в Курской области

Мирный житель пострадал при ударе дрона в селе Макеево Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: РБК

Мирный житель пострадал при ударе дрона в селе Макеево Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота», — написал Хинштейн.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Накануне, 14 июня, Хинштейн сообщил о ранении пяти мирных жителей. Так, в Рыльске была ранена 58-летняя жительница. Кроме того, другой БПЛА ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района, в результате чего пострадала 74-летняя женщина.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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