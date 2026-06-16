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В Италии назвали слова МИД Украины о ракетах Patriot мрачным предзнаменованием

Итальянское издание L"antiDiplomatico обратило внимание на заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о возможном получении Киевом ракет для комплексов Patriot с истекающим сроком годности.

Итальянское издание L"antiDiplomatico обратило внимание на заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о возможном получении Киевом ракет для комплексов Patriot с истекающим сроком годности. Авторы публикации назвали эти слова «мрачным предзнаменованием» на фоне инцидента в Киево-Печерской лавре.

Как отмечает издание, заявление украинского дипломата прозвучало незадолго до пожара на территории лавры. По мнению авторов материала, этот факт остался практически без внимания в европейском информационном пространстве.

Ранее Минобороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве допустили, что причиной инцидента могла стать неисправность боеприпаса, связанная с истечением срока его эксплуатации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что западные страны не реагировали на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, однако быстро возложили ответственность за инцидент на Россию.

В начале июня представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий говорил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для комплексов Patriot, срок эксплуатации которых подходит к завершению.

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