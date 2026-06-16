В ЕС опасаются переговоров Трампа и Путина без участия Европы

По данным издания, поводом для беспокойства стали недавние контакты Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание в Европе привлек телефонный разговор лидеров двух стран, состоявшийся 14 июня и продолжавшийся около часа.
Как пишет Politico, в европейских столицах также обсуждают возможность новой поездки в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа. Кроме того, предметом обсуждения стала вероятная роль Джареда Кушнера, зятя американского президента, в контактах между Вашингтоном и Москвой.
Издание отмечает, что на этом фоне в ЕС усиливаются опасения относительно возможного перехода США к двустороннему формату переговоров с Россией без непосредственного участия европейских партнеров.
По информации Politico, европейские государства внимательно отслеживают развитие американо-российских контактов на фоне продолжающихся дискуссий по вопросам международной безопасности и урегулирования кризисов.
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