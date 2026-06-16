Премьер Израиля хочет срочно встретиться с Трампом

Как подчеркивается в публикации, высокопоставленные представители израильского правительства испытывают серьезную обеспокоенность в связи с поступающими сведениями о возможном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном. В частности, они пытаются оценить возможные последствия того, что давление на Исламскую Республику может быть ослаблено.