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Премьер Израиля хочет срочно встретиться с Трампом

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стремится как можно скорее провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стремится как можно скорее провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном. Такую информацию распространяет The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на данные собственных источников.

Как подчеркивается в публикации, высокопоставленные представители израильского правительства испытывают серьезную обеспокоенность в связи с поступающими сведениями о возможном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном. В частности, они пытаются оценить возможные последствия того, что давление на Исламскую Республику может быть ослаблено.

Согласно информации, представленной авторами статьи, тревога в Израиле возросла из-за отсутствия ясности относительно того, на какие именно условия согласился Трамп в рамках переговоров с Ираном. Один из источников издания утверждает, что Нетаньяху в срочном порядке добивался организации встречи с главой Белого дома, чтобы детально проработать все спорные аспекты этой сделки.

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