Пожар на московском НПЗ оперативно локализовали, заявили в МЧС

Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются, заявили в ведомстве.
О том, что московский НПЗ подвергся атаке, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ночью, как заявило Минобороны России, силы ПВО отразили атаки 172 украинских БПЛА в 15 субъектах РФ.
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