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Пожар на московском НПЗ оперативно локализовали, заявили в МЧС

Пожар, возникший на территории Московского нефтеперерабатывающего завода после атаки БПЛА ВСУ, был оперативно локализован, заявили в столичном управлении МЧС России.

Пожар, возникший на территории Московского нефтеперерабатывающего завода после атаки БПЛА ВСУ, был оперативно локализован, заявили в столичном управлении МЧС России.

Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются, заявили в ведомстве.

О том, что московский НПЗ подвергся атаке, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ночью, как заявило Минобороны России, силы ПВО отразили атаки 172 украинских БПЛА в 15 субъектах РФ.

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