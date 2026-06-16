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В Крыму хотят переименовать «недружественные» улицы и учреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Ливадийского клуба в рамках фестиваля «Великое русское слово», рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

«Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас — достаточно», — отметил Константинов.

По его словам, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.

«Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулезно, расставляя правильные акценты», — подчеркнул спикер парламента.

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