В Крыму хотят переименовать «недружественные» улицы и учреждения

«Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас — достаточно», — отметил Константинов.
По его словам, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.
«Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулезно, расставляя правильные акценты», — подчеркнул спикер парламента.