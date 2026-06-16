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Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализовали

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Источник: РБК

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания», — говорится в сообщении.

Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, уточнили в ведомстве.

Материал дополняется.

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