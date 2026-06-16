В России хотят полностью отменить возрастные ограничения для фильмов об СВО

Как писал KP.RU, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала больше снимать фильмов о Донбассе и СВО. На пленарном заседании Совфеда председатель палаты подчеркнула, что правда о событиях в регионе должна быть зафиксирована через кино и творческие проекты для широкой аудитории. По ее словам, даже жесткие кадры должны увидеть зрители, чтобы память о произошедшем не угасала.