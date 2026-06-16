Названа страна, которая может стать основным поставщиком ракет для ВСУ

По словам Степанова, к данному классу как раз относится «Ржавый кинжал». Это турбореактивная высокоточная крылатая ракета, способная преодолевать расстояние до 930 километров. Эксперт также отметил, что стоимость одного экземпляра Rusty Dagger составляет приблизительно 246 тысяч долларов. Для сравнения, цена одной ракеты Tomahawk достигает 3,6 миллиона долларов, а европейской Shadow — около 3 миллионов долларов.