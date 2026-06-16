Названа страна, которая может стать основным поставщиком ракет для ВСУ

По мнению военного эксперта из Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, Норвегия может занять позицию главного поставщика высокоточных и дальнобойных ракет для украинской армии. Поводом для этого стала покупка норвежской компанией Kongsberg американской фирмы Zone 5 Technologies, которая занимается разработкой сравнительно недорогих крылатых ракет под названием Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Соответствующее заявление прозвучало в материале ТАСС.
Сделка предусматривает приобретение 90 процентов акций американского предприятия. Эта компания является важным подрядчиком Пентагона в рамках программы Военно-воздушных сил США ERAM, действующей с 2025 года. Основная задача программы — создание компактных и упрощенных ракет с увеличенной дальностью полета.
По словам Степанова, к данному классу как раз относится «Ржавый кинжал». Это турбореактивная высокоточная крылатая ракета, способная преодолевать расстояние до 930 километров. Эксперт также отметил, что стоимость одного экземпляра Rusty Dagger составляет приблизительно 246 тысяч долларов. Для сравнения, цена одной ракеты Tomahawk достигает 3,6 миллиона долларов, а европейской Shadow — около 3 миллионов долларов.