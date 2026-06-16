Центробанк Японии поднял учетную ставку до максимального с 1995 года 1%

Япония на протяжении нескольких лет оставалась единственной в мире страной с отрицательной учетной ставкой. C 2016 по 2024 год она составляла −0,1%. Это делалось для борьбы с дефляцией и ослабления слишком высокого курса иены, который мешал японским экспортерам. С 2024 года власти Японии заявили о достижении целей политики негативных ставок и сначала сделали ставку нулевой, а потом стали ее повышать.