В Госдуме ответили на заявления ФРГ о готовности воевать с РФ

«Вся Европа как будто давно уже готовится к продвижению на восточном фронте, знакомому немецким генералам “Дранг нах Остен”. А авиация в принципе больше предназначена вовсе не для обороны, а для наступления. Нам эти слова всегда нужно держать в уме и заранее обеспечить противостояние агрессивным действиям немецких милитаристов», — отметил собеседник «Ленты.ру».