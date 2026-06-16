Поводом для заявления стали слова командующего люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенанта Хольгера Нойманна. Он допустил, что при возникновении угрозы от России силы НАТО задействуют свои возможности в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в акватории Черного моря. Нойманн подчеркнул, что Германия готова вступить в бой хоть сегодня ночью и будет отстаивать территории альянса.
В ответ на это Журавлев указал на исторический контекст: Россия никогда не начинала военных действий против Германии, тогда как обратные случаи происходили не раз. Парламентарий также напомнил, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов атаковать европейские государства.
«Вся Европа как будто давно уже готовится к продвижению на восточном фронте, знакомому немецким генералам “Дранг нах Остен”. А авиация в принципе больше предназначена вовсе не для обороны, а для наступления. Нам эти слова всегда нужно держать в уме и заранее обеспечить противостояние агрессивным действиям немецких милитаристов», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Ранее отставной генерал Эрих Вад, который в прошлом был военным советником экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, призвал как можно скорее вернуться к переговорному процессу по украинскому кризису. Он подчеркнул, что реальной альтернативы диалогу не существует, а чисто военного решения этого кризиса быть не может.