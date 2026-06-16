«Дальнейшие задержки неприемлемы»: Бектенов высказался о новых вагонах Stadler

«Продолжают поступать жалобы от пассажиров на состояние вагонов. Дальнейшие задержки поставок вагонов компании Stadler неприемлемы. Министерству промышленности совместно с компаниями КТЖ и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности», — поручил Олжас Бектенов.
Он также заявил, что до конца 2026 года должны выйти на железнодорожную сеть 215 новых локомотивов и около 1,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов.
Напомним, в декабре 2025 года в КТЖ показали фото новых вагонов Stadler, где предусмотрены два санузла, кресла для детей, пеленальные столики, система видеонаблюдения и Wi-Fi.
Сообщалось, что уже в 2026 году казахстанцы смогут пользоваться данными вагонами на следующих направлениях: №¾ «Астана — Алматы»; № 353/354 «Астана — Семей»; № 85/86 «Астана — Шымкент»; № 47/48 «Астана — Атырау».
В мае этого года у министра транспорта Нурлана Сауранбаева спросили, почему казахстанцы до сих пор не пользуются новыми вагонами Stadler.