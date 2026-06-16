Атаку БПЛА на Москву назвали самой мощной с начала года

Атака, проведённая украинскими дронами на Москву 16 июня, признана наиболее мощной с начала 2026 года. Информацию об этом предоставило агентство ТАСС, анализируя данные, озвученные мэром города Сергеем Собяниным.
За текущие сутки, начиная с полуночи, силами ПВО было уничтожено 60 беспилотных аппаратов противника, приближавшихся к российской столице.
По сведениям ТАСС, предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая, когда в первой половине дня обезвредили 81 вражеский дрон. Днём ранее, 16 мая, система ПВО справилась с 38 дронами, а ещё 61 беспилотник был сбит 7 мая.
В Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 16 июня российские средства ПВО ликвидировали 172 украинских беспилотника в разных регионах страны. Атакам подверглись Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Тульская области, а также столичный регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, украинские дроны были сбиты над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.