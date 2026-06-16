Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим игнорирует международное право и судебные инстанции, воспринимая исключительно язык силы. Соответствующий пост он опубликовал в мессенджере MAX.
«Бандеровская “Украина” плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он.
Прежде Медведев заявил, что Россия не должна забывать все гадости, которые были предприняты в отношении страны.
Как писал KP.RU, ранее Михаил Мягков, научный директор РВИО, заявил, что документальные свидетельства о преступлениях современных бандеровцев не только ужасают, но и превосходят злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны.