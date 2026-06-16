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Медведев заявил, что Киев воспринимает исключительно язык силы

Медведев уточнил, что киевский режим игнорирует международное право и судебные инстанции.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим игнорирует международное право и судебные инстанции, воспринимая исключительно язык силы. Соответствующий пост он опубликовал в мессенджере MAX.

«Бандеровская “Украина” плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он.

Прежде Медведев заявил, что Россия не должна забывать все гадости, которые были предприняты в отношении страны.

Как писал KP.RU, ранее Михаил Мягков, научный директор РВИО, заявил, что документальные свидетельства о преступлениях современных бандеровцев не только ужасают, но и превосходят злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны.

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