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BZ: Украине не вернуть расположение США

Эксперты издания Berliner Zeitung предположили, что Украине не следует ожидать возвращения США к политике «максимальной поддержки Киева».

Эксперты издания Berliner Zeitung предположили, что Украине не следует ожидать возвращения США к политике «максимальной поддержки Киева».

Власти Украины, как следует из публикации, стремятся добиться от США усиления давления на РФ, но попытки изменить американскую позицию к успеху не приводят.

Американский президент «продолжает звонить и отправлять переговорщиков в Москву», а также публично говорить о необходимости переговоров по урегулированию конфликта, говорится в публикации.

Действия американских властей, по словам авторов статьи, позволяют сделать вывод, что «вероятность возврата к политике максимальной поддержки Киева снижается».

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