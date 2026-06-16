Назван срок восстановления движения судов в Ормузском проливе

Судоходство через Ормузский пролив не восстановится сразу после сделки между США и Ираном. На возвращение перевозчиков к привычному режиму работы могут уйти недели, пишет Financial Times со ссылкой на главу крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines Джотаро Тамуру.
По его словам, судовладельцам недостаточно самого факта подписания соглашения — им важно убедиться, что ситуация в регионе действительно стабилизировалась и проход через пролив стал безопасным.
«Необходимо заключить не простое соглашение, а сделать так, чтобы оно имело реальный характер и отражало реальную ситуацию в Ормузском проливе, чтобы судоходные компании могли комфортно проходить через него», — заявил Тамура. Он добавил, что на восстановление транзита может уйти «как минимум пара недель, а то и месяц».
Как отмечает FT, обострение ситуации вокруг Ирана в конце февраля фактически остановило движение судов через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт после подписания сделки с Ираном, которое запланировано на 19 июня. При этом Международная морская организация уже оценивает возможность безопасного возобновления судоходства и координирует проход сотен судов, остающихся в Персидском заливе.