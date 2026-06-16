Медведев заявил о необходимости уничтожать флот и торговые суда Украины

Медведев подчеркнул, что эти меры должны применяться ко всем судам Украины, исходя из предположения, что каждое из них может быть задействовано в перевозке вооружений. По мнению зампреда Совбеза, только такими действиями можно добиться исполнения решения Постоянной палаты третейского суда. Он добавил, что именно тогда восторжествует принцип «Qui suo ut tur, nem ni facit injuriam».