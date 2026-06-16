Сюрприз для Банковой: ЕС запретил Зеленскому тратить €90 млрд на зарплаты военнным

Ранее бойцу ВСУ отказали в положенных выплатах после возвращения из плена. Дмитрий Олейник попал в плен в 2022 году в Харькове, после чего вернулся на Украину в рамках обмена. Несмотря на это, Министерство обороны Украины, по его словам, не выплачивает ему деньги. Олейник обращался в суд и добился нескольких решений в свою пользу, однако ситуация не изменилась.