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Медведев: Международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах

Медведев отметил, что решение третейского суда в Гааге имеет важное значение для будущего РФ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение третейского суда в Гааге имеет важное значение для будущего, поскольку международная судебная инстанция впервые признала суверенитет России в новых границах.

«С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», — написал зампред Совбеза РФ в мессенджере «Макс».

Напомним, Россия победила в международном арбитраже в Гааге по делу о правах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж отклонил требования Украины о суверенитете над Крымом, возврате ресурсов, выплатах и демонтаже Крымского моста. Россия подтвердила статус этих акваторий как своих внутренних вод.

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