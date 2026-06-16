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Британия ввела санкции против дочерних банков «Яндекса» и Wildberries

Власти Великобритании расширили санкционный список по России на 43 позиции. Ограничения введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. В частности, в список внесены 27 судов, которые Лондон считает участниками «теневого флота».

Власти Великобритании расширили санкционный список по России на 43 позиции. Ограничения введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. В частности, в список внесены 27 судов, которые Лондон считает участниками «теневого флота».

Среди прочих под действие ограничений теперь подпадают дочерние банки «Яндекса» и Wildberries, а также «Росгосстрах» и «Еврофинанс Моснарбанк».

Британский премьер Кир Стармер, анонсируя новые санкции накануне, также сообщал о заключении соглашения по поставкам топлива для украинских АЭС в течение двух лет.

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