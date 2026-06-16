Кому в Казахстане положена отсрочка или освобождение от армии — полный разбор

В акимате области Абай подробно на него ответили.
«Законом РК “О воинской службе и статусе военнослужащих” предусмотрена как отсрочка от призыва (временное освобождение), так и полное освобождение от службы», — напомнили там.
Отсрочка от призыва (временное освобождение).
Отсрочка предоставляется на определенный срок, и по истечении срока молодой человек снова подлежит призыву.
1. По семейным обстоятельствам.
Отсрочка предоставляется, если призывник занят постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в помощи по состоянию здоровья, и нет других людей, обязанных содержать их.
Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются:
отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении; достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II группы; братья, сестры, являющиеся инвалидами I или II группы или не достигшие 18 возраста, при отсутствии родителей; мать/отец, которая/который имеет 1 и более детей, являющихся инвалидами I или II группы или не достигших 18 возраста, и воспитывает их без мужа/жены; мать/отец, которая/который имеет на своем иждивении 1 и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами I или II группы, и содержит их без мужа/жены; один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом I или II группы, и воспитывает 1 и более детей до 18 лет; один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.
Также отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют на своем иждивении:
ребенка (детей), воспитываемого без матери; лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы; гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей.
2. Для продолжения образования.
Отсрочка предоставляется для получения образования только один раз на каждом уровне обучения:
Для обучения в организациях общего среднего образования (школы). Для обучения в организациях технического и профессионального, высшего, послевузовского образования (колледжи, вузы, магистратура, докторантура).
«Отсрочка предоставляется только для получения первого высшего или первого послевузовского образования. Если гражданин окончил колледж и поступает в университет, ему предоставляется отсрочка, но если он поступает во второй раз на тот же уровень (например, второй бакалавриат), отсрочка уже не положена», — объяснили в акимате.
Пример.
Алихану 20 лет. После окончания колледжа он поступил в университет на программу бакалавриата. А в сентябре получил повестку из местного органа военного управления. Тогда:
Алихан предоставляет справку о зачислении в университет на очную форму обучения. Призывная комиссия рассматривает документы и принимает решение о предоставлении отсрочки. Отсрочка действует на весь период обучения в университете, так как это его первое высшее образование. После окончания учебы Алихан снова подлежит призыву, если не появятся другие законные основания для освобождения.
3. По состоянию здоровья.
Граждане, признанные временно негодными к воинской службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии на срок до одного года для лечения и восстановления.
4. По другим причинам:
Депутаты Парламента РК или маслихатов на срок их полномочий. Лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом (до окончания следствия или вступления приговора в силу). Члены экипажей судов, имеющие соответствующее образование, на весь период работы в организациях водного транспорта. Педагоги организаций образования очной формы обучения на период учебного года.
Освобождение от призыва (полное освобождение).
Освобождение означает, что мужчина не будет призван на срочную воинскую службу в мирное время.
1. По состоянию здоровья.
Граждане, признанные негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.
2. По возрасту.
Граждане, не призванные на срочную воинскую службу на законных основаниях (т.е. имевшие отсрочки) и достигшие возраста 27 лет.
3. Другие категории.
Прошедшие воинскую (или альтернативную) службу в другом государстве. Имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, PhD). Священнослужители официально зарегистрированных религиозных объединений. Лица, имеющие судимость (непризнанные годными к воинской службе по мобилизации).
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