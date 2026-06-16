Кому в Казахстане положена отсрочка или освобождение от армии — полный разбор

отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении; достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II группы; братья, сестры, являющиеся инвалидами I или II группы или не достигшие 18 возраста, при отсутствии родителей; мать/отец, которая/который имеет 1 и более детей, являющихся инвалидами I или II группы или не достигших 18 возраста, и воспитывает их без мужа/жены; мать/отец, которая/который имеет на своем иждивении 1 и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами I или II группы, и содержит их без мужа/жены; один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом I или II группы, и воспитывает 1 и более детей до 18 лет; один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.