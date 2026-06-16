В Париже представили модернизированную ракету FZ275 против дронов

Европейский оборонный концерн Thales представил модернизированную управляемую ракету FZ275 Proxy, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Новинку показали на выставке Eurosatory в Париже, сообщает Breaking Defense.
Главным отличием новой версии стал встроенный лидар — лазерный датчик определения расстояния до цели. При сближении с беспилотником система автоматически фиксирует необходимую дистанцию и инициирует подрыв боевой части. Это должно повысить эффективность поражения малогабаритных воздушных целей.
Ракета войдет в состав многоуровневой системы противовоздушной обороны SkyDefender, которую разрабатывает Thales. Одновременно компания намерена существенно нарастить выпуск подобных боеприпасов. В планах производителя — довести объем производства до 20 тыс. ракет в год к 2028 году.
Базовая версия FZ275 была создана на основе неуправляемой ракеты калибра 70 мм. Для превращения ее в высокоточное оружие разработчики оснастили боеприпас полуактивной лазерной головкой самонаведения и системой управления с аэродинамическими рулями. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 4,1 кг.
На фоне быстрого распространения беспилотников западные страны активно ищут относительно недорогие средства борьбы с такими целями. В частности, в апреле стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon планируют вооружить ракетами APKWS II, которые также рассматриваются как экономичный способ перехвата дронов.
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