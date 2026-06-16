В Париже представили модернизированную ракету FZ275 против дронов

На фоне быстрого распространения беспилотников западные страны активно ищут относительно недорогие средства борьбы с такими целями. В частности, в апреле стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon планируют вооружить ракетами APKWS II, которые также рассматриваются как экономичный способ перехвата дронов.