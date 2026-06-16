Премьер-министр РК назвал одну из главных задач Минтранспорта на этот год

«Среди них “Дарбаза — Мактаарал”, “Мойынты — Кызылжар”. Необходимо в ноябре текущего года запустить движение по данным линиям. Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и КТЖ. В то же время мы не должны ограничиваться имеющимися проектами. Для обеспечения дальнейшего роста экономики страны и становления транспортно-логистического хаба на евразийском пространстве необходима подготовка следующего этапа развития железнодорожной инфраструктуры страны», — сказал Олжас Бектенов.