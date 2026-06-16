Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 — прямые, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.