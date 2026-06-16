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Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.

Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 — прямые, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.