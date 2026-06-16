Немецкий политик призвал сохранять контакты между Россией и Европой

Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что во время поездки в Россию увидел позитивный политический настрой и убедился в необходимости поддерживать контакты между сторонами. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.