Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что во время поездки в Россию увидел позитивный политический настрой и убедился в необходимости поддерживать контакты между сторонами. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам политика, в ходе визита состоялись встречи с представителями различных политических сил. Он подчеркнул, что для поиска решений необходимо сохранять возможность прямого общения и лучше понимать позиции друг друга.
Фон дер Шуленбург отметил, что продолжающийся конфликт остается главным препятствием в отношениях между сторонами. При этом, по его мнению, ответственность за поиск путей к его завершению лежит на всех участниках процесса.
Интервью было записано в рамках мероприятия, организованного совместно с Международной ассоциацией по фактчекингу.
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